Thời sự tối - Thứ năm, 14/4/2022

– Sáng nay, phát động chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi. Bắt đầu tiêm cho những trẻ đầu tiên. – Hiện nay, mỗi ký xoài đã giảm từ 10.000 – 15.000 đồng so với tháng trước, nông dân lao đao. – Long An mua KIT xét nghiệm của Việt Á chênh lệch hơn 4 tỉ đồng so với thị trường. – Hơn 1.600 người chết do TNGT trong quý I năm 2022. Sắp tới đây sẽ tập trung xóa các điểm đen. – Tin thế giới đáng chú ý: Ngành du lịch đông nam á bắt đầu hồi phục sau Covid-19