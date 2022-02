Thời sự tối - Thứ hai, 14/02/2022

– Thống kê sơ bộ, trong sáng nay tỷ lệ học sinh tiểu học ở Đồng Tháp từ lớp 1 tới lớp 4 đến trường đạt hơn 90%. Riêng bậc mầm non, đạt hơn 50%. – Test nhanh sáng nay, Đồng Nai có trên 1.300 trường hợp học sinh dương tính với SARS-CoV-2. – Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát lệnh truy nã đối tượng được cho cầm đầu đường dây xăng dầu giả quy mô hơn 2.800 tỷ đồng. – Dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng hơn 1.000 đồng/lít. Nhiều cây xăng ở An Giang vẫn bán xăng nhỏ giọt cho khách. – Nguy cơ xuất hiện dịch cúm mùa sau Covid-19 ở nhiều quốc gia.