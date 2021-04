Thời sự tối – Thứ Hai, 12/4/2021

– Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo tại Đồng Tháp, tìm cách đưa trái xoài Việt Nam ra thế giới. – Đồng Tháp: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực tế, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. – Ngang nhiên giả danh cán bộ Bộ Công an, một đối tượng bị Công an An Giang khởi tố. – Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép. – Campuchia bên bờ vực thảm họa Covid-19 khi liên tiếp phát hiện số ca mắc trong cộng đồng. Mời xem chương trình qua video clip: