Thời sự tối – Thứ Hai, 11/01/2021

– Khai mạc phiên họp đầu tiên trong năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định nhiều nội dung quan trọng. – Chiều nay, Giá xăng tăng cao nhất trong 9 tháng qua. – Làng hoa kiểng Sa Đéc sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Tân Sửu 2021 với nhiều sản phẩm mới. – Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cứu sống 1 thanh niên 18 tuổi vỡ cả thận và lá lách do say rượu, tự gây tai nạn. – Đốt than củi sưởi ấm, 1 nữ sinh lớp 9 tử vong, người em nguy kịch – Trong phần tin thế giới: Giá lạnh khắc nghiệt bao trùm châu Á. Giá nhiên liệu sưởi ấm tăng cao kỷ lục. Mời xem chương trình qua video clip: