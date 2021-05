Thời sự tối – Thứ Bảy, 29/5/2021

– Việt Nam xuất hiện biến chủng Covid-19 lai hoàn toàn mới, chưa từng có trên các nước. – Liên quan đến ca Covid-19, Bạc Liêu dừng thi tuyển sinh, dừng làm căn cước công dân. – Chiều nay, Long An Phát hiện thêm một trường hợp dương tính với Covid-19 ở TP.Tân An. Đang tiếp tục truy vết các ca F1. – Chiến sĩ công an, cùng người dân, tay không khống chế đối tượng nghi ngáo đá có hung khí, giải cứu một thanh niên. – Cả nước đang có khoảng 100 trường đại học xét tuyển bằng điểm học bạ, nhiều học sinh lớp 12 chọn phương án này. Mời xem chương trình qua video clip: