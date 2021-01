Thời sự tối - Thứ Ba, 05/01/2021

Những tin chính:

-Thủ tướng phát lệnh khởi công xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

-Phát động Năm an toàn giao thông 2021, chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

-Nhiều trường đại học cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trọn tháng 2.

-Hiểu như thế nào cho đúng về quy định được sử dụng pháo hoa.

-Phát hiện du học sinh dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly về nhà, do được cho về trước khi có kết quả xét nghiệm.

-Hệ thống y tế Anh đứng trước nguy cơ quá tải trước số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, do biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Mời xem chương trình qua video clip: