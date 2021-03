Thời sự tối - Chủ nhật, 28/03/2021

Những tin chính:

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam

– Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương đã công bố 23 bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh

– Sáng nay, tổ chức lễ an vị Bà chúa xứ theo nghi thức tín ngưỡng dân gian tại Khu di tích Gò Tháp

– Tai nạn giao thông từ trên trời rơi xuống do dây cáp viễn thông thiếu an toàn trên tuyến QL30.

