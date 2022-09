Thời sự - Thứ Bảy, 03/9/2022

– Chào mừng Quốc Khánh 2/9, Huyện ủy Lai Vung tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 80 quần chúng ưu tú.

– Giá xăng nhập giảm mạnh về mức 20.000 đồng. Dự báo giá xăng giảm, giá dầu tăng sau nghỉ lễ 2/9

– Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, Công an Đồng Tháp cấp Căn cước công dân suốt dịp lễ 2/9.

– Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 70 ca tử vong do sốt xuất huyết.

– Khách du lịch đến Đồng Tháp trong kỳ nghỉ lễ 2/9 tăng khoảng 50% so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19.

– Tin thế giới đáng chú ý, hàng chục trẻ em di cư mất tích ở Houston, Mỹ.

Mời xem chương trình qua video clip:

Những tin chính: