“Thiện nguyện Nhân Tâm” Tâm thiện trong cuộc sống, tâm đẹp trong mùa đại dịch!

Trong những ngày diễn ra đại dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn thành phố Hồng Ngự đã có nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân chủ động đứng ra vận động quyên góp hoặc tự đóng góp nguồn lực của mình để làm những sản phẩm giúp ngăn ngừa dịch bệnh trao tặng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch; cũng như dành những phần quà giúp người nghèo, người lao động tự do vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch. Đây là những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng. Trong rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện đó, nhóm “Thiện nguyện Nhân Tâm” do bạn Huỳnh Văn Đẳng khởi xướng cũng đã có những hoạt động đáng trân trọng. Năm 2017, nhóm Thiện nguyện Nhân tâm được Đẳng thành lập. Hoạt động chủ yếu của nhóm là nấu những suất ăn chay để tặng cho bà con vào những ngày Rằm và cuối tháng. Đồng thời Đẳng cùng những người bạn của mình cũng trích thu nhập cá nhân và vận động các tấm lòng hảo tâm trao quà (gạo, mì, nước tương) cho các cụ già neo đơn trên địa bàn thành phố Hồng Ngự và các vùng lân cận. Ngoài ra, khi có những hoàn cảnh khó khăn không may mắc phải bệnh nặng hoặc tai nạn lao động, nhóm Thiện nguyện Nhân tâm cũng kêu gọi giúp đỡ viện phí cho bà con. Từ việc làm thiện nguyện của mình, dần dần, nhóm của Đẳng cũng được nhiều nhà hảo tâm thường xuyên chung tay đóng góp. Trong những ngày tháng bùng phát đại dịch Covid-19, nhóm Thiện nguyện Nhân tâm” càng có nhiều hoạt động tích cực hơn. Cùng với cả nước thực hiện phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “sống tích cực, sống thiện lương”. Đẳng cùng các bạn trong nhóm tiếp tục hăng hái vận động các nhà hảo tâm thực hiện nghĩa cử đẹp trong mùa dịch. Cụ thể, Đẳng cùng các bạn trong nhóm đã tặng khẩu trang, nước uống, trứng gà, gạo… cho khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự. Tặng mì, trứng, cá mòi, khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm cho 6 chốt chống dịch Thông Bình. Trao 70 phần quà (gồm mì, gạo.. ) cho các cụ già neo đơn trên địa bàn thành phố Hồng Ngự. Vui vẻ, hoạt bát, lúc nào trên gương mặt của Đẳng và các bạn trong nhóm cũng nở một nụ cười thật tươi khi gặp gỡ mọi người và trong các hoạt động thiện nguyện của mình. Đẳng tâm sự: “Em và tất cả các bạn trong nhóm đều có một ý nguyện giống nhau là làm việc thiện từ tâm, cố gắng san sẻ, giúp đỡ phần nào khó khăn cho những bà con còn bất hạnh hơn mình, đó là lý do nhóm có tên là Thiện nguyện Nhân tâm.” Đẳng tâm sự, ngoài công việc hàng ngày, phụ giúp ba mẹ, Đẳng và các bạn dành hết thời gian vận động, mua nhu yếu phẩm tặng cho bà con trong mùa dịch. Đường vào các chốt đầy nắng gió, mỗi xe chở đầy mì, gạo, trứng, nhưng khi gặp các chiến sĩ, gặp những giọt mồ hôi và những nụ cười tươi chào đón thì nhóm cảm thấy nỗi vất vả của mình không sánh bằng vất vả của các anh, phải ngày đêm căng mình chống dịch. Nguồn động viên tinh thần rất lớn của Đẳng và các bạn chính là những nụ cười xen lẫn trong nước mắt của các cụ già neo đơn khi nhóm đến thăm, tặng quà và chăm sóc, Đẳng nói. Cho dù cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động thiện nguyện, nhưng Đẳng và các bạn trong nhóm quyết tâm duy trì các hoạt động của mình, vì bà con yếu thế trong mùa dịch còn rất nhiều và rất cần tương trợ. Vậy đó, trân trọng thay những tấm lòng thiện nguyện Hồng Ngự quê tôi. Bác Hồ từng nói “dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái”.Và tấm lòng bác ái, tương trợ lẫn nhau đã được thể hiện ngay trong những hành động đẹp mùa đại dich. Thiện nguyện Nhân tâm, tâm thiện trong cuộc sống, tâm đẹp trong mùa đại dịch. Mỗi món quà trao tay, mỗi nụ cười nhân ái, mỗi hành động thiện tâm, chính là sức mạnh cộng đồng lan tỏa đến cho tất cả chúng ta niềm tin, cùng nhau nắm chặt tay, vượt qua đại dịch.

Tâm An (Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp)