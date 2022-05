Thí điểm xét xử trực tuyến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa đưa ra xét xử vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nên phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An phối hợp tổ chức phiên tòa này.

Bị cáo là Trần Thế Công, sinh năm 1979, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khoảng 12 giờ, ngày 06/12/2020, Thế Công đến nhà anh Lê Thanh Tùng, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này, Công giả làm người quen mời đám giỗ rồi giới thiệu là đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, thông báo bán xe thanh lý giá rẻ để tạo lòng tin. Sau đó, Công chiếm đoạt số tiền 12.000.000 đồng của anh Tùng và xe mô tô trị giá 53.300.000 đồng của chị Nguyễn Ngọc Hoa (vợ anh Tùng). Tổng tài sản chiếm đoạt là 64.300.000 đồng.

Đến ngày 26/10/2021, Công điều khiển chiếc xe với biển số xe giả đến khu vực ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tại đây, Công tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự là mời đám giỗ rồi làm quen, giới thiệu mua xe thanh lý giá rẻ. Tại đây, Công đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.000.000đ và 5 chỉ vàng 18K của ông Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Sáu, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Đến ngày 13/11/2021, Công bị Công an huyện Thủ Thừa phát hiện bắt giữ cùng tang vật là xe mô tô biển số xe giả. Công an Thủ Thừa đã thông báo và bàn giao xe cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Đồng Tháp giải quyết.

Bị cáoTrần Thế Công là đối tượng có 4 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thế Công 6 năm tù giam. Trước đó, ngày 4 tháng 5 năm 2022 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũng tuyên phạt mức án 5 năm tù giam cũng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thế Công.

Thanh Dự/THĐT