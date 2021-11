Thêm 592 ca mắc mới, trong đó 99 người tiêm đủ liều vắc xin

Kết quả xét nghiệm, ghi nhận 592 ca mắc mới trong ngày 28/11 (giảm 13 ca so với hôm qua), trong đó về từ vùng dịch 28 ca, 247 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 04 ca trong cơ sở điều trị, 176 ca trong khu phong tỏa, 137 ca trong cộng đồng.

137 ca trong cộng đồng ghi nhận tại:

+ Huyện Lấp Vò 33 ca: 04 ca khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò; 01 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung; 01 ca ấp An Hòa, xã Định An; 03 ca ấp An Bình, 01 ca ấp An Khương, 02 ca ấp An Lợi B, xã Định Yên; 03 ca ấp An Quới, xã Hội An Đông; 01 ca ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B; 01 ca ấp An Hòa, 01 ca ấp An Phú, 01 ca ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B; 01 ca ấp Khánh An, 01 ca ấp Khánh Mỹ A, 05 ca ấp Khánh Mỹ B, 05 ca ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung; 01 ca ấp Tân Thuận A, 01 ca ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ.

+ Huyện Tam Nông 32 ca: 07 ca Khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 01 ca ấp An Phú, 05 ca ấp An Thịnh, 02 ca ấp Phú Yên, xã An Long; 01 ca ấp Tân Cường, xã Phú Cường; 01 ca ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp; 01 ca Ấp 1, 02 ca Ấp 2, 02 ca Ấp 3, 01 ca ấp Phú An, xã Phú Ninh; 03 ca ấp An Phú, 01 ca ấp Long An A, 03 ca ấp Long Phú A, 01 ca ấp Long Thành, xã Phú Thành A; 01 ca Ấp A, xã Phú Thọ.

+ Huyện Tháp Mười 27 ca: 06 ca Khóm 1, thị trấn Mỹ An; 01 ca Ấp 3, 01 ca Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 01 ca Ấp 4, xã Láng Biển; 01 ca ấp Mỹ Thị A, 02 ca ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An; 01 ca Ấp 2, xã Mỹ Hòa; 02 ca ấp Mỹ Phú, 02 ca ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền; 03 ca Ấp 3, 01 ca Ấp 4, xã Tân Kiều; 05 ca Ấp 1, xã Thạnh Lợi; 01 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ.

+ Huyện Lai Vung 18 ca: 01 ca Định Tân, xã Định Hòa; 01 ca ấp Long Thành, xã Hoà Long; 01 ca ấp Long Thuận, xã Long Hậu; 03 ca ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng; 02 ca ấp Tân Quí, xã Tân Phước; 01 ca ấp Tân An, 03 ca ấp Tân Bình, 02 ca ấp Tân Định, 01 ca ấp Tân Hưng, 02 ca ấp Tân Lộc, xã Tân Thành; 01 ca ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới.

+ Thành phố Sa Đéc 11 ca: 01 ca Khóm 3, Phường 1; 01 ca khóm Tân An, 01 ca khóm Tân Hoà, phường An Hòa; 02 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 04 ca ấp Phú Thành, 02 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông.

+ Thành phố Cao Lãnh 08 ca: 01 ca Khóm 3, Phường 2; 01 ca khóm Mỹ Thiện, Phường 3; 01 ca khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận; 01 ca ấp Hòa Khánh, 01 ca ấp Hòa Lợi, xã Hòa An; 01 ca ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây; 01 ca ấp Tịnh Đông, 01 ca ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới.

+ Huyện Cao Lãnh 06 ca: 01 ca khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ; 01 ca ấp An Lạc, xã An Bình; 01 ca Ấp 4, xã Ba Sao; 01 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh; 01 ca Ấp 2, 01 ca Ấp 5, xã Gáo Giồng.

+ Huyện Châu Thành: 01 ca ấp Hoà An, xã Hoà Tân.

+ Huyện Thanh Bình: 01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành.

Tổng số ca mắc cộng dồn 20.872 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 6.919 ca, trong đó 6.570 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. 1.234 ca điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Số bệnh nhân xuất viện 308 ca trong ngày, cộng dồn 13.678 ca. Số ca tử vong 06 ca trong ngày, cộng dồn 266 ca.

Tính đến ngày 28/11/2021, tỉnh đã tiêm được 1.904.859 liều (tiêm mũi 1: 1.118.084 liều, đạt 91,25% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 786.775 liều, đạt 64,21% dân số tỉnh).

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không được chủ quan dù đã tiêm đủ liều vắc xin, cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.