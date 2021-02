Thêm 5 ca mắc COVID-19, TPHCM có 1 ca là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Y tế cho biết, 5 ca mắc mới (BN1977-BN1981), trong đó có 4 ca cộng đồng tại Bắc Ninh (1), TP.Hồ Chí Minh (1), Bình Dương (1), Quảng Ninh (1) và 01 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An.

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 06/02, Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 06/02: Việt Nam có tổng cộng 1091 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 398 ca.

Thông tin ca mắc mới: 05 ca mắc mới (BN1977-BN1981), trong đó có 04 ca cộng đồng tại Bắc Ninh (1), TP.Hồ Chí Minh (1), Bình Dương (1), Quảng Ninh (1) và 01 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An. Cụ thể:

– Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1977): là F1 BN1565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/01, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 06/02 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

– Tỉnh Long An ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1978): nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngày 02/01/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 05/02/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

– Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1979): bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1980): bệnh nhân nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 BN1979, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

– Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1981): bệnh nhân nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/01, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 06/02 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó:

– Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759

– Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098

– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

– 03 bệnh nhận được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương: BN1664, BN1665, BN1690.

– Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 10

+ Lần 2: 3

+ Lần 3: 2

– Số ca tử vong: 35 ca.

– Số ca điều trị khỏi: 1.468 ca.

(Theo: Minh Khánh/VOV.VN)

