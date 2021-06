Thể lệ cuộc thi viết "Đồng lòng chống dịch"

Mọi công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam không phân biệt dân tộc, độ tuổi, giới tính, ngành nghề (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cán bộ, viên chức, công tác viên Đài PT-TH Đồng Tháp không được tham gia cuộc thi).1. Nội dung– Tác phẩm dự thi viết về người thật, việc thật, có thể là cảm xúc, kỷ niệm, ký ức…của người viết về một câu chuyện, nhân vật, hành động đẹp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tác phẩm dự thi cũng có thể là sự ghi nhận hoặc chia sẻ kinh nghiệm trong việc hưởng ứng lời kêu gọi cùng đồng lòng chống dịch Covid-19. Bài dự thi, thể hiện nội dung cổ vũ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tương trợ nhau cùng ổn định cuộc sống, chia sẻ khó khăn với các cấp chính quyền, cộng đồng, doanh nghiệp trong bối cảnh đối mặt và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.– Không chấp nhận tác phẩm hư cấu.2. Quy cách tác phẩm dự thi– Tác phẩm dự thi dài không quá 1.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt kèm theo ảnh chụp hoặc video clip minh họa.– Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter… của các tổ chức, cá nhân.– Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.– Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4.– Bài dự thi không vi phạm, tranh chấp bản quyền; Không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.– Tác phẩm gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm.– Ban Tổ chức được sử dụng tác phẩm dự thi để đăng, phát trên các hạ tầng phát sóng và các trang thông tin điện tử của Đài.1. Hình thức thi– Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi của thí sinh và đăng tải lên Fanpage Truyền hình Đồng Tháp và website ww.thdt.vn trong mục Cuộc thi Đồng lòng chống dịch.– Trong thời gian đăng tải thí sinh được kêu gọi bình chọn cho tác phẩm của mình trên fanpage Truyền hình Đồng Tháp.Thời gian bình chọn trên fanpage: đến 15h00 ngày 08/8/2021.2. Cách thức gửi bài dự thi, thời gian dự thi– Bài dự thi gửi qua email của cuộc thi: donglongchongdich@gmail.com– Thời gian nhận bài dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2021.– Thời gian bình chọn trên Fanpage Truyền hình Đồng Tháp bắt đầu từ khi đăng tải bài dự thi đến đến 15h00 ngày 22/8/2021.– Thời gian trao giải: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.1. Cách thức chấm giải– Ban Tổ chức tổng hợp điểm từ các thành viên Ban giám khảo và công bố các giải thưởng nhất, nhì, ba căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp.– Ban Tổ chức sẽ chọn 3 tác phẩm được like và share nhiều nhất trên Fanpage Truyền hình Đồng Tháp để trao giải tác phẩm được yêu thích nhất. Mỗi lượt like được tính 01 điểm, mỗi lượt share được tính 02 điểm. Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành vi gian lận trong việc like, share (spam) đều không được tính trong kết quả chính thức.2. Cơ cấu giải thưởng2. 1. Giải thưởng do Ban Giám khảo chấm:– 01 giải nhất: 5.000.000 đồng.– 01 giải nhì: 3.000.000 đồng.– 02 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.– 02 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải2.2. Giải thưởng do khán giả bình chọn:– 01 giải tác phẩm được yêu thích nhất: 3.000.000 đồng./.

BAN TỔ CHỨC