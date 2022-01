Thể lệ Cuộc thi sáng tác video clip "Mùa xuân mới"

– Mọi công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam không phân biệt dân tộc, độ tuổi, giới tính, ngành nghề (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cán bộ, viên chức, cộng tác viên thường xuyên của Đài PT-TH Đồng Tháp không được tham gia). – Thí sinh có thể tham gia dự thi cá nhân hoặc theo nhóm.– Tác phẩm dự thi phản ánh không khí vui xuân, đón tết tại gia đình, địa phương, các điểm vui chơi, du lịch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch…trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. – Tác phẩm thể hiện được sự khác biệt của mùa xuân Nhâm Dần 2022 so với những năm trước. – Nội dung phản ánh là những hình ảnh, câu chuyện thực tế, không chấp nhận câu chuyện hư cấu. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được tham gia dự thi tối đa 3 tác phẩm.– Tác phẩm dự thi là video clip độ dài từ 2- 5 phút, có nội dung thuyết minh, hình ảnh, âm thanh hiện trường thể hiện sinh động câu chuyện mà tác giả muốn chuyển tải. – Nội dung thuyết minh giới thiệu về hoạt động vui xuân, đón tết do chính tác giả/nhóm tác giả thực hiện. Khuyến khích tác phẩm dự thi đầu tư kỹ thuật (hiệu ứng âm thanh, kỷ xảo sinh động, phù hợp). – Tác phẩm dự thi phải là những video, clip có chất lượng, độ phân giải cao, định dạng từ HD trở lên, khung hình chuẩn 16:9, đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh. – Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các website, blogs, các trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. – Bài dự thi phải thuộc quyền sở hữu của tác giả/nhóm tác giả, không vi phạm, tranh chấp bản quyền; Không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. – Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của Ban Tổ chức và được Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng cho mục đích thông tin, quảng bá và các hoạt động trong phạm vi của cuộc thi. – Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm liên quan đến tác quyền âm nhạc, hình ảnh được người dự thi sử dụng trong video clip dự thi. – Đối với các video clip bị tắt tiếng hoặc liên quan đến việc vi phạm bản quyền âm nhạc, hình ảnh trong tác phẩm dự thi sau khi được đăng tải, Ban Tổ chức có toàn quyền gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và không khôi phục lượt like, share của tác phẩm dự thi đó.– Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi của thí sinh, sau đó, Ban Giám khảo cuộc thi sẽ chấm sơ tuyển để lựa chọn các bài dự thi đạt yêu cầu, lần lượt đăng tải lên Fanpage Truyền hình Đồng Tháp Giải trí và website ww.thdt.vn trong mục Cuộc thi sáng tác video clip “Mùa xuân mới”. – Trên cơ sở các bài thi được đăng tải, Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm chung khảo và công bố các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp. – Ban Tổ chức sẽ chọn 01 tác phẩm được like và share nhiều nhất trên Fanpage Fanpage Truyền hình Đồng Tháp Giải trí để trao giải tác phẩm được yêu thích nhất. Mỗi lượt like được tính 01 điểm, mỗi lượt share được tính 02 điểm. Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành vi gian lận trong việc like, share (spam) đều không được tính trong kết quả chính thức.– Bài dự thi bao gồm video thành phẩm và file word nội dung thuyết minh của tác phẩm – Bài dự thi gửi qua email của cuộc thi: muaxuanmoithdt@gmail.com – Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 06/01/2022 đến ngày 06/02/2022. – Thời gian bình chọn trên Fanpage Truyền hình Đồng Tháp bắt đầu từ khi đăng tải bài dự thi đến 15h00 ngày 13/02/2022. – Thời gian trao giải: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.– 01 giải nhất: 7.000.000 đồng. – 01 giải nhì: 5.000.000 đồng. – 02 giải ba: 3.000.000 đồng/giải. – 03 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải– 01 giải tác phẩm được yêu thích nhất: 2.000.000 đồng.

BAN TỔ CHỨC