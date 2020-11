Thế giới đã có hơn 56,5 triệu ca mắc Covid-19

Sáng 19/11, thế giới ghi nhận 56.525.063ca mắc, trong đó 1.353.730 ca tử vong do Covid-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 19/11, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 56.525.063 trường hợp, trong đó 1.353.730 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 39.294.245 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định mặc dù các tin tức liên quan đến hiệu quả thử nghiệm rất cao của hai loại vaccine của các hãng dược Pfizer và Moderna là rất đáng khích lệ và tạo nên hy vọng lớn trong việc chấm dứt đại dịch Covid-19 nhưng hai loại vaccine này cũng sẽ không thể ra mắt kịp để ngăn chặn làn sóng dịch thứ hai hiện nay. Theo các chuyên gia WHO, cần ít nhất từ 4-6 tháng để việc tiêm vaccine được thực hiện trên một thành phần dân số đủ lớn tại tất cả các quốc gia trên thế giới, trong khi làn sóng dịch Covid-19 thứ hai hiện đã càn quét qua nhiều nước, đặc biệt tại châu Âu. Do đó, đa số các quốc gia sẽ phải tiếp tục chiến đấu với dịch trong nhiều tháng nữa mà không có vaccine. Ngoài ra, các nước không nên chờ đợi vaccine sẽ tạo ra phép màu chấm dứt tất cả, mà thay vào đó, các nước vẫn phải duy trì các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn virus lây lan. Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 155.525 ca mắc và 1.791 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 11.855.620 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 256.089 trường hợp. Giới chức Y tế Mỹ cho biết vào cuối tháng 12 tới sẽ có khoảng 40 triệu liều vaccine Covid-19 chờ được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm phê duyệt để bắt đầu được phân phối. Ổ dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 thế giới, Ấn Độ, ghi nhận thêm 45.439 ca mắc và 587 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 8.958.143, trong đó có 131.618 ca tử vong. Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 34.091 ca mắc và 712 ca tử vong, nâng tổng số lên 5.945.849 ca bệnh và 167.455 ca tử vong. Nga ghi nhận thêm 20.985 ca mắc và 456 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 1.991.998 trường hợp, trong đó 34.387 trường hợp tử vong. Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca bệnh mới trong ngày gia tăng mạnh trở lại. Italy ngày 18/11 ghi nhận thêm 34.283 ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Con số này tại Pháp là 28.383, tại Đức là 20.801, tại Anh là 19.609, tại Ba Lan là 19.883, tại Tây Ban Nha là 11.054. Theo dữ liệu của WHO, số ca Covid-19 tại châu Âu đã giảm 10% so với tuần trước, nhưng số ca tử vong do dịch bệnh này vẫn tiếp tục gia tăng, và tăng tới 18% so với tuần trước. Arhentina hiện đã ghi nhận 1.329.005 ca mắc và 36.106 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Colombia là 1.218.003 và 34.563, tại Mexico là 1.011.153 và 99.026, tại Peru là 939.931 và 35.317. Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia tính đến sáng 19/11 đã ghi nhận 478.720 ca mắc và 15.503 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Philippines là 412.097 và 7.957, ở Myanmar là 73.322 và 1.650, ở Singapore là 58.135 và 28, ở Malaysia là 50.390 và 322./.

