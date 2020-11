Thành phố New York đóng cửa toàn hệ thống trường công lập

Thị trưởng New York Bill de Blasio, cho biết thành phố đã đạt đến ngưỡng phải đóng cửa các trường học khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình là 3% trong 7 ngày vừa qua.

Hệ thống trường học công lập của thành phố New York, lớn nhất trên toàn nước Mỹ, sẽ đóng cửa và chuyển sang học từ xa bắt đầu từ ngày 19/11 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng.



New York từng là tâm dịch của nước Mỹ. Ảnh: AFP/Getty Images

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, cho biết thành phố đã đạt đến ngưỡng phải đóng cửa các trường học khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình là 3% trong 7 ngày vừa qua. Trước thực trạng trên, ông Bill de Blasio cho rằng chính quyền và người dân thành phố New York phải nỗ lực để chống lại làn sóng Covid-19 thứ hai.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thị trưởng Bill de Blasio nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải đóng cửa các trường học trong những ngày tới. Không ai hài lòng về quyết định này. Quả thật, chúng tôi cũng rất buồn khi phải đưa ra quyết định như vậy bởi đã phải nỗ lực rất nhiều để duy trì các trường học hoạt động trong an toàn. Nhưng chúng ta đã đặt ra các tiêu chuẩn an toàn rất rõ ràng và do vậy chúng ta cần phải tuân thủ chúng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bậc cha mẹ, đội ngũ giáo viên, các nhà quản lý giáo dục, cũng như học sinh toàn thành phố, chúng tôi dự định sẽ mở cửa trường học trở lại và quay lại càng nhanh càng tốt”.

Theo Thị trưởng Bill de Blasio, trước khi học sinh có thể trở lại học trực tiếp thời gian tới, giới chức thành phố New York sẽ xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn mới, với trọng tâm là tăng cường năng lực xét nghiệm trong trường học.

Phát biểu trong một cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ dương tính của bang New York hiện là 2,88%. Tổng số ca phải nhập viện chữa trị là hơn 2.200 và ghi nhận có 35 người chết vì Covid-19 trong ngày 17/11.

Thành phố New York nói riêng và toàn bang New York nói chung từng là “tâm dịch” của nước Mỹ và thế giới đang thực sự quan ngại trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh mới gia tăng ở hầu hết các bang trên cả nước. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, hiện tại, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 đã được khẳng định, với hơn 11,4 triệu trường hợp.

(Theo: PV/VOV,VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/thanh-pho-new-york-dong-cua-toan-he-thong-truong-cong-lap-818533.vov