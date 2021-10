Thành phố Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh tổ chức hội nghị ban chấp hành

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồng Ngự, lần thứ 6, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Theo báo cáo của thành phố Hồng Ngự, tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm trên địa bàn được hơn 618 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển do ngân sách thành phố quản lý ước thực hiện đạt hơn 70% so với dự toán, đạt hơn 51% so kế hoạch. Về tình hình dịch bệnh, hiện đã cơ bản kiểm soát, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa lưu ý, dịch bệnh còn diễn biến khó lường, phức tạp, thành phố Hồng Ngự cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”. Sẵn sàng áp dụng các kịch bản phục hồi phát triển kinh tế phù hợp từng điều kiện, thời điểm. Quản lý chặt người về từ vùng dịch, phát huy vai trò của người dân, chia sẻ cách làm hay để thích ứng trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng thông tin, sắp tới, tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết này nhấn mạnh vai trò trung tâm kinh tế khu vực biên giới của thành phố.

Cùng ngày, tại TP.Cao Lãnh diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 6. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng thành phố Cao Lãnh vẫn giữ được sự ổn định tương đối các lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong 9 tháng qua. Các chương trình khuyến công, khuyến nông, liên kết sản xuất tiêu thụ vẫn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Trên là những đánh giá được nêu tại Hội nghị. Cùng với kết quả trên, thành phố đã làm tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội nghị đã thảo luận tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ông Phan Văn Thương – Bí thư Thành ủy Cao Lãnh đề nghị lãnh đạo các ngành, tổ chức chính trị – xã hội và xã, phường lên kế hoạch thực hiện có nội dung cụ thể. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có sự phối hợp chặt chẽ. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần thực hiện theo phương châm “mở tới đâu kiểm soát tới đó”, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Lê Doanh – Phương Nga/THĐT