Thanh niên tham gia quản lý, theo dõi người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà, nơi cư trú

Để có thể chia sẻ nhiệm vụ với lực lượng y tế cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Hòa, thành phố Sa Đéc tham gia Đội hình Thanh niên tình nguyện quản lý, theo dõi người nhiễm Covid-19 đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Đội hình vừa được ra mắt với 16 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban do phó chủ tịch UBND phường phụ trách, 1 đội trưởng do bí thư đoàn đảm nhận. Các thành viên tham gia Đội hình được phân chia thành các nhóm nhỏ phụ trách tại các khóm. Nhiệm vụ chung là theo dõi, thăm hỏi sức khỏe của người nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại nhà; quản lý, giám sát việc cách ly y tế tại nhà, không để người được cách ly đi ra ngoài khu vực cách ly. Đồng thời báo cáo định kỳ và báo cáo kịp thời với ban phụ trách đội hình về tình hình các F0 hiện tại và các vấn đề phát sinh khác có liên quan. Phường An Hòa đang có 113 F0 và F1 đang cách ly điều trị và theo dõi y tế tại nhà.

Văn Đấu/THĐT