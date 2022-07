Thanh Bình: Tranh thủ vị trí gần TP.Cao Lãnh phát triển nông nghiệp đô thị

Sáng ngày 28/7, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến làm việc tại huyện Thanh Bình. Nội dung là về việc triển khai và cụ thể hóa nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai thực hiện chương trình hành động năm 2022.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Bình, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thanh Bình cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thay đổi đổi nhận thức, đi tiên phong trong thực hiện các chỉ tiêu. Cần phát huy lợi thế cạnh bên thành phố Cao Lãnh để xây dựng đô thị nông nghiệp và đạt huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Thanh Bình cần rà soát lại nhiệm vụ từ nay đến 2025, nhất là trong các tháng còn lại của năm 2022, phải thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Huyện tăng cường xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện phục vụ nhân dân. Các mô hình đang triển khai, cần chú trọng việc sơ kết, tổng kết để phát huy nhân rộng các yếu tố điển hình tích cực.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị huyện tập trung nhiều hơn để phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong môi trường doanh nghiệp. Kích hoạt lực lượng lao động đi xuất khẩu lao động quay trở về để phát triển kinh tế tại địa phương.

Ban Thường vụ cho biết, huyện đã cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết, kết luận kịp thời. Qua đó phát động đợt thi đua đặc biệt chủ đề Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Bình học và làm theo lời Bác, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Có 39 chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua với 83 nội dung. Dự kiến, huyện sẽ tổng kết thi đua và khen thưởng trong tháng 7 này.

Trước đó đoàn đã đến tham mô hình sản xuất sen gắn phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị do ông Nguyễn Văn Đẹp tại xã Tân Mỹ thực hiện. Mô hình được Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh hỗ trợ. Đoàn cũng đến thăm An Ngư hội quán, tại ấp 3 xã An Phong, hội quán chuyên nuôi cá chất lượng cao trên nhà bè.

Hoàn Quân/THĐT