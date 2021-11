Thăm gia đình nạn nhân tử vong vì TNGT

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ban an toàn giao thông các huyện, thành phố tổ chức đoàn đến thăm các gia đình có người thân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên hoạt động này diễn ra trễ hơn so với mọi năm.

Đoàn đến thăm các gia đình trên địa bàn các huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, thành phố Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh.

Tại mỗi nơi đến, đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình hoàn cảnh khó khăn, có người thân tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn giao thông.

Đoàn cũng trao mỗi gia đình số tiền 2 triệu đồng trích từ Quỹ An toàn giao thông của tỉnh cùng các phần quà do mạnh thường quân tài trợ.

Trong 10 tháng đầu năm, Đồng Tháp xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 54 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã tăng nhanh trở lại.

Tuyết Minh/THĐT