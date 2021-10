Thăm cán bộ hội cựu chiến binh, trẻ em mất người thân liên quan Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 lần này không chỉ nguy hiểm do khả năng lây lan nhanh mà còn nguy hiểm vì khả năng dẫn đến tử vong cao. Cho đến nay, Đồng Tháp đã có hơn 200 ca tử vong liên quan Covid-19.

Nhằm chia sẻ nỗi đau mất người thân do Covid-19, ngày 01/10, Hội Cựu chiến binh thành phố Sa Đéc phối hợp với Hội Doanh nhân thành phố đến thăm, động viên gia đình cán bộ Hội Cựu chiến binh tử vong do nhiễm Covid-19. Đoàn thăm gia đình ông Huỳnh Văn Bỉ, 60 tuổi, ở ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông. Ông Bỉ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 4, bị nhiễm Covid-19 và mất vào ngày 14/8. Đoàn trao hỗ trợ gia đình trên 5 triệu đồng do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh, Hội Doanh nhân thành phố đóng góp, chia sẻ với gia đình. Ông Bỉ cũng là một trong 78 hội viên cựu chiến binh thành phố tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch tại TP.Sa Đéc thời gian qua.

Cùng ngày, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tam Nông đến thăm, hỗ trợ kinh phí cho 8 trẻ em mồ côi do có cha hoặc mẹ mất vì dịch Covid-19. Mỗi em nhận hỗ trợ 2 triệu đồng. Kinh phí do Quỹ đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ. Món quà nhằm động viên, chia sẻ phần nào nỗi đau mất người thân của các em vì dịch Covid-19. Cũng thông qua đó, giúp các em có thêm động lực học tập trong năm học mới.

Trúc Nguyên – Thành Long/THĐT