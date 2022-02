Tết Nhâm Dần đáng nhớ

Tết tôi không cầu mong điều gì nhiều, chỉ thích ngồi bên mẹ, coi mẹ nấu mấy món tết rồi ăn vụng để mẹ rầy cho nhà cửa nao động, mẹ nêm cho tôi nếm, rồi tôi giúp được gì cho mẹ thôi cũng vui mà cười tít mắt, cũng chỉ cần thấy nụ cười của mẹ bên hơi ấm của cái gian bếp thì tết tôi cũng thấy đủ ấm no rồi. Tết đến tự nhiên tôi muốn trở thành trẻ con thôi, có lẽ trong thâm tâm tôi cũng mông tết hãy lâu tới một chút, tóc ba mẹ càng như chén muối thiếu tiêu rồi, tết thật vui nhưng cũng tàn nhẫn quá, mồ hôi mẹ rơi nóng hổi bởi cái hơi nóng hừng hực của lửa bếp, ngọn khói bếp bay lên trời cao cùng những niềm hi vọng mới cho năm nay, chỉ mong sao năm nay dịch bệnh không còn, những điều tốt đẹp sẽ đến để những đứa con, những chiến sĩ tuyến trước chống dịch nơi xa có thể an tâm trở về cùng gia đình đón cái tết ấm êm, rồi quay quần bên nhau ăn uống nói về những những chuyện đã qua, hiện tại và sẽ làm trong tương lai.