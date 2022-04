Tây Ninh: Triệt phá đường dây cho công nhân vay lãi nặng bằng sổ bảo hiểm

Với hành vi cho vay lãi nặng, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Hợp, sinh năm 1975, trú xã Hảo Đước. Đáng nói, đối tượng vay chủ yếu là công nhân, hình thức cho vay cũng rất đơn giản, có khi chỉ cần sổ bảo hiểm.

Trước đó, Công an huyện Châu Thành đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Thị Hợp đang thu tiền lãi của bà Võ Thị Bé Hai tại tiệm tạp hoá. Qua kiểm tra, Công an thu giữ gần 30 triệu đồng, 4 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền, nhiều tờ lịch ghi chép việc cho vay tiền, 1 xe mô tô, 01 điện thoại di động, nhiều sổ bảo hiểm công nhân, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Công an xác định vào khoảng thời gian năm 2017, đối tượng Hợp bỏ tiền ra cho khoảng 50 người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, huyện Dương Minh Châu vay với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng, số tiền vay thấp nhất 5.000.000 đồng, cao nhất là 100.000.000 đồng, lãi suất thấp nhất là 120%, cao nhất 540%/năm, thu lợi bất chính hơn 500.000.000 đồng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.