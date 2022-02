Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển kết cấu hạ tầng Tây Nam bộ

Giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, khó chỗ nào tập trung tháo gỡ ngay chỗ đó. Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc trực tuyến vào chiều ngày 16/02/2022 với lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ. Buổi làm việc triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021- 2025 khu vực Tây Nam bộ. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Đến thời điểm này, Tây Nam bộ có 5 dự án đang triển khai còn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Đặc biệt là các dự án tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Cà Mau – tỉnh Cà Mau; dự án cầu Rạch Miễu 2. Đối với tỉnh Đồng Tháp, có 4 dự án đi qua địa bàn. Trong đó, dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, đến nay Đồng Tháp hoàn thành 98,6% công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Trí Quang – Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết đang thực hiện đối thoại lần 2 đối với các hộ dân còn lại trong dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, nỗ lực đến cuối tháng 03/2022, hoàn thành bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo đúng kế hoạch. Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư gồm: Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu; dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh- Lộ Tẻ; dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh, ông Trần Trí Quang kiến nghị Bộ giao dự án đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu cho UBND tỉnh làm chủ đầu tư, 2 dự án còn lại đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, tỉnh sẽ khẩn trương thực hiện.

Ngọc Duyên/THĐT