Tập trung nhiệm vụ những tháng còn lại của năm

Sáng nay, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp thường kỳ tháng 9 năm 2022. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết quả 9 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, đặc biệt GRDP 9 tháng ước đạt 9,37%, xếp thứ 6 ĐBSCL. Hầu hết các chỉ tiêu trong tháng đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh trong tháng 9 ước đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tăng 0,11% so với tháng trước và bằng 174,99% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại cuộc họp này, lãnh đạo Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT đã trình bày 3 dự thảo về đề án chuyển đổi số của từng ngành. Bước đầu cho thấy có những thông tin nhiều khởi sắc. Song song đó, vẫn còn những hạn chế, như Độ tiếp cận của người dân, tính đồng đều của hệ thống. Đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương các cấp tập trung nhiệm vụ cho những tháng còn lại của năm 2022, nhất là sản xuất hàng hóa và nhóm ngành hàng nông nghiệp hoa kiểng phục vụ tết. Cùng với đó là khôi phục các dịch vụ, khu điểm để đón khách du xuân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị kế hoạch cho 2023 ngay từ tháng 10, thực hiện hiệu quả 3 đề án: Tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và chuyển đổi số, đồng thời cơ bản hoàn thiện chương trình nông thôn mới.

Mạnh Thường/THĐT