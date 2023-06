Tăng cường dạy bơi, nghiên cứu đưa môn bơi thành môn học bắt buộc

Chiều nay, Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương. Cuộc họp chỉ đạo về công tác ứng phó thiên tai, phòng chống đuối nước có hiệu quả. Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 8 đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, gió mạnh tại 10 huyện, thành phố. Làm chết 1 người, hơn 100 căn nhà bị sập, tốc mái. Xảy ra 18 vụ sạt lở ở các sông, kênh rạch nội đồng ở huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành, TP.Sa Đéc. Tổng thiệt hại về tài sản là 8,89 tỷ đồng.

Về đuối nước, xảy ra 8 vụ ở trẻ em, gây tử vong 11 em.

Để chủ động phòng chống, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền theo cụm, nhóm để thông tin dễ đến với người dân. Cụ thể biện pháp tăng độ an toàn, vững chắc các khu vực nhà ở. Theo dõi tình hình thời tiết, mưa giông để kịp thời có biện pháp phòng, tránh và ứng phó hiệu quả. Tổng rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư để chủ động tổ chức di dời, sơ tán, bảo đảm an toàn.

Về công tác phổ cập bơi, ông Nguyễn Phước Thiện yêu cầu, các trường học có hồ bơi tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh, trẻ em, nhất là vùng có nhiều khả năng ngập sâu trong mùa nước. Nghiên cứu đề xuất môn bơi trở thành môn học bắt buộc. Khoanh vùng bơi, điểm bơi an toàn tại các sông, rạch, có người giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa đuối nước ở trẻ em.

Yến Khoa/THĐT