Tặng 130 máy may cho phụ nữ nghèo, khuyết tật ở huyện Thanh Bình

Những hoạt động an sinh xã hội đáng chú ý ở tỉnh Đồng Tháp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Bình phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Hỗ trợ điều kiện phát triển kinh tế cho Phụ nữ khó khăn” năm 2022.

Tại Chương trình, lãnh đạo Công ty TNHH MTV May mặc Phụng Nguyên trao tặng 130 máy may, trị giá 780 triệu đồng cho Hội LHPN huyện để giúp chị em phụ nữ ở địa phương có điều kiện kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, đơn vị còn trao tặng 10 máy may cho Hội LHPN xã Tân Huề, trị giá 60 triệu đồng. Hội LHPN huyện tặng 25 phần quà cho phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 400.000đ từ nguồn vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Trước đó, Hội LHPN huyện đã trao tặng 300 suất quà cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn với tổng trị giá 120 triệu đồng.