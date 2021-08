Tầm soát nhanh hướng đến giảm sâu F0 trong ngày

Thực hiện Chỉ thị 16 phải thật nghiêm – Tầm soát phải thật nhanh – Tăng cường kiểm tra giám sát. Đó là giải pháp để hướng đến mục đích giảm sâu F0 trong ngày, kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh và được nêu ra tại cuộc họp giao ban giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh với các huyện, thành phố vào chiều ngày 21/8.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố có sự phân bố đều các mẫu xét nghiệm gửi về, tránh ù ứ mẫu vào cuối ngày. Củng cố lại đội hình tình nguyện phục vụ công tác phòng dịch trong thời gian tới. Quan tâm giám sát các tuyến đường thủy, vùng ngoại ô.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tiểu ban xét nghiệm và Tiểu ban truy vết có giải pháp xem xét, đánh giá hiện trạng những vùng nguy cơ cao, vùng đang phong tỏa. Các huyện, thành phố đẩy nhanh yêu cầu y tế tại chỗ khi thực hiện phương án “4 tại chỗ”, có đầu mối theo dõi điều kiện y tế của doanh nghiệp. Ông Lê Quốc Phong nhận định điểm chung của việc phát sinh những tình huống xấu trong nhà máy là do cơ chế giám sát chưa thường xuyên, do đó phải khắc phục, chấn chỉnh ngay. Liên quan đến công tác điều trị, Đồng Tháp nhất quán quan điểm chưa điều trị F0 tại nhà. Do đó, các đơn vị phải nghiêm ngặt thực hiện theo quy định. Phấn đấu giảm sâu ca F0 trong ngày.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trong ngày của nhiều địa phương. Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương có đánh giá công tác triển khai “vùng xanh”; tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng giáo viên, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Thu Thảo/THĐT