Tạm giữ đối tượng tự xưng lãnh đạo để được giúp đỡ

Tự xưng là lãnh đạo tỉnh, bộ rồi than vãn về hoàn cảnh gia đình, đề nghị giúp đỡ. Đối tượng Vương Thanh Lộc (tên thường gọi là Tài), đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vương Thanh Lộc, cư trú phường mỹ phú, TP. Cao Lãnh.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 3/2022, Lộc nhiều lần liên hệ với ông P.H.L, ngụ tỉnh An Giang và tự xưng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo bộ than vãn về hoàn cảnh gia đình nên đề nghị giúp đỡ. Tin lời, ông L. đã chuyển cho Lộc 19 lần với tổng số tiền là 707 triệu đồng. Qua tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

Qua quá trình khai thác và đấu tranh, Lộc nhiều lần quanh co, chối tội. Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được đã chứng minh toàn bộ hành vi lừa đảo của đối tượng.

Cùng ngày, tại ấp 3, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Lộc. Qua đó, lực lượng Công an đã tạm giữ số tiền 293.500.000 đồng để điều tra làm rõ. Trước đó, vào năm 2014 và 2019, Lộc cũng dùng chiêu trò giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị kết án.

CTV Thanh Thảo/THĐT