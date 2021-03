Tạm giữ chủ nhà nghỉ cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú

Ngày 8/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tạm giữ một chủ nhà nghỉ có hành vi cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú.

Trước đó, vào hồi 21h ngày 4/3, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ 666, xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh phát hiện 22 công dân có quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.



Đối tượng Lục Ngọc Quang, chủ nhà nghỉ 666, xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh.

Chủ nhà nghỉ là Lục Ngọc Quang, trú tại Thông Huề, huyện Trùng Khánh không xuất trình được Giấy phép kinh doanh khai nhận, đã cho 22 công dân Trung Quốc ở tại nhà nghỉ của mình với giá 200 NDT/người. Nhóm người Trung Quốc này được đưa về lưu trú tại nhà nghỉ từ 4h sáng 4/3.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lục Ngọc Quang về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, đồng thời đưa nhóm người Trung Quốc này vào khu cách ly phòng chống dịch Covid-19.

