Tai nạn giao thông ở huyện Thanh Bình làm 1 người tử vong tại hiện trường

Cơ quan chức năng huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong xảy ra chiều hôm qua, trên Quốc lộ 30, đoạn qua xã Bình Thành.

Theo thông tin ban đầu, anh Phạm Thanh Lực, 43 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, điều khiển xe mô tô, chạy đến đoạn qua ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, do không làm chủ tay lái ngã sang phần đường bên trái, dẫn đến va chạm với xe ô tô tải, do tài xế Nguyễn Danh Châu, trú tỉnh Lào Cai điều khiển. Vụ tai nạn làm anh Phạm Thanh Lực tử vong tại hiện trường. Sau khi tại nản xảy ra, Công an xã Bình Thành, Công an huyện Thanh Bình đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.