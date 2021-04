Sớm xét xử vụ người Trung Quốc giết đồng hương, chặt xác phi tang

TAND TP. Đà Nẵng vừa nhận hồ sơ từ Viện KSND TP.Đà Nẵng liên quan đến vụ án người Trung Quốc giết người Trung Quốc rồi chặt xác, phi tang trên sông Hàn. Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, TAND TP.Đà Nẵng sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử.

Sáng 28.4, bà Nguyễn Thị Cảnh – Chánh án TAND TP.Đà Nẵng xác nhận đã nhận được hồ sơ được gửi từ VKSND TP.Đà Nẵng, liên quan đến vụ án người Trung Quốc giết người Trung Quốc xảy ra vào đầu năm 2020 trước đó.

Theo bà Cảnh, sau khi VKSND TP.Đà Nẵng chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP.Đà Nẵng, tòa sẽ có thời hạn 4 tháng nghiên cứu vụ án.

“Đây là vụ án có thời hạn tố tụng 4 tháng đối với án đặc biệt nghiêm trọng. Sau 4 tháng, nếu TAND TP.Đà Nẵng thấy đầy đủ hồ sơ thì sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu chưa đầy đủ thì trả hồ sơ” – bà Cảnh thông tin.

Trước đó, đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thông tin thêm, vì vụ án trên có yếu tố nước ngoài nên Công an Đà Nẵng nhiều lần xin ý kiến của Bộ Công an. Điểm khó ở đây chính là quy định phải xác nhận lý lịch bị can mới hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo.

Sau này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an hướng dẫn Công an TP. Đà Nẵng vận dụng, căn cứ hộ chiếu của đối tượng Trung Quốc, có xác nhận từ phía lãnh sự quán Trung Quốc để hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa ra xét xử.

Như Lao Động đã đưa tin, Xiao Qui Ping (SN 1993) cùng bạn gái Qui Li có quốc tịch Trung Quốc tham gia đánh bạc tại Crowne Plaza Đà Nẵng. Bao Dan Ping – nạn nhân và là bạn thân của Qui Li góp tiền để Xiao Qui Ling chơi bạc với nguyên tắc thắng, thua chia đôi.

Ngày 4 và 5.1.2020, Xiao Qui Ping nhận 61.000 USD từ Bao Dan Ping để đánh bạc thì thua sạch. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chiều 6.2, Bao Dan Ping đến nơi ở của Xiao Qui Ping ở quận Ngũ Hành Sơn, đòi lại số tiền trên thì 2 bên xảy ra xô xát. Xiao Qui Ping đã dùng dây siết cổ và giết chết nạn nhân rồi phân thi thể nạn nhân thành 3 phần, bỏ vào túi nylon, vali rồi mang vứt trên sông Hàn.

Theo: laodong.vn

Link gốc