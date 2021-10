Số vụ TNGT giảm sâu nhưng chưa tương xứng với mức độ lưu thông giảm

Chiều ngày 15/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021. Hội nghị kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông cả nước giảm cả 3 tiêu chí. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm trên 2.500 số vụ, số người chết giảm gần 820 người, bị thương giảm hơn 2.200 người. Đồng Tháp là một trong hai địa phương có số người chết do tai nạn giảm thông giảm trên 50%.

Nguyên nhân được cho là do nhiều địa phương, nhất là các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch. Ngoài ra, một số địa phương tuy không thực hiện giãn cách xã hội nhưng ban hành các quy định chặt chẽ về phòng chống dịch đối với người và phương tiện ra/vào địa bàn, dẫn đến số lượng phương tiện và người tham gia giao thông giảm rất sâu, từ đó kéo giảm tai nạn.

Số vụ tai nạn giảm nhưng mức độ tai nạn giảm chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông. Có 8 tỉnh không thực hiện giãn cách xã hội có số vụ tai nạn giao thông lại tăng. Còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Ngoài ra, một số địa phương áp dụng quy định kiểm soát chưa hợp lý, gây ùn tắc cục bộ tại các cửa ngõ. Gần đây, tình trạng người dân từ TP.HCM, Bình Dương tự phát chạy xe máy về quê cũng khiến cho tình hình trật tự, an toàn giao thông trở nên phức tạp.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn bình thường mới và các sự kiện diễn ra cuối năm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các đề án về ATGT. Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm tải trọng. Các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông từ đây đến cuối năm.

Bảo Ngọc/THĐT