Số ca tử vong cao nhất trong 7 tháng, Anh lo ngại Covid-19 bùng phát trở lại

Sau một thời gian dài tạm lắng, nỗi lo về đại dịch Covid-19 đang quay trở lại với nước Anh khi số ca tử vong trong ngày 19/10 đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2021, đồng thời số ca mắc mỗi ngày trong vài ngày qua luôn ở mức trên 40.000 ca.

Số liệu do Cơ quan y tế Anh cung cấp cho thấy, trong ngày 19/10, nước Anh ghi nhận 223 ca tử vong vì Covid-19, con số cao nhất kể từ ngày 9/3/2021. Số ca mắc mới ở mức gần 44.000 ca, dù ít hơn so với một ngày trước đó nhưng vẫn là các con số cao nhất kể từ giữa tháng 7/2021. Một số liệu đáng lo ngại khác là số bệnh nhân phải nhập viện cũng tiếp tục tăng ở mức trên 10% so với tuần trước.



Anh lo ngại Covid-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Anadolu

Tất cả các số liệu về số ca mắc, ca tử vong hay ca nhập viện tại Anh hiện nay đều cao hơn đáng kể so với nhiều nước khác tại châu Âu và cao hơn 60% so với cách đây 1 tháng.

Trước các dấu hiệu đáng lo ngại này, người phát ngôn của Thủ tướng Anh chiều ngày 19/10 đã ra tuyên bố cho biết, chính phủ Anh đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến mới của dịch Covid-19 tại Anh. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nhận định, nước Anh sẽ phải đối mặt với một mùa Đông đầy thử thách.

Giới chuyên gia y tế nhận định, việc dịch Covid-19 tại Anh diễn biến xấu đi nhanh chóng trong thời gian qua bất chấp việc đa số dân chúng đã tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19 là do số ca mắc trong các học sinh cấp 2 và tiểu học gia tăng nhanh chóng. Việc các trẻ em này nhiễm bệnh đã khiến virus lan truyền sang nhóm những người già dễ bị tổn thương hơn. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng chỉ trích việc nước Anh triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi 12-15 tuổi quá chậm trễ đã khiến số ca mắc tăng nhanh trở lại.

Theo các số liệu công bố cuối tuần trước, hiện chỉ có chưa đến 30% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi tại Anh được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Bên cạnh nguyên nhân triển khai chậm trễ, giới chuyên gia y tế cũng cho rằng nhiều phụ huynh tại Anh ngần ngại tiêm vaccine cho trẻ em sau khi Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch của Anh đưa ra nhận xét rằng việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho độ tuổi này chỉ mang lại lợi ích nhỏ về mặt y tế.

Hiện tại, sau một thời gian đầu tăng tốc, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Anh cũng đã bắt đầu chậm lại trong vài tháng qua. Tính đến hết ngày 18/10, có khoảng 67,7% dân số Anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và khoảng 73,7% tiêm 1 mũi. Trong khi đó, chính phủ Anh đã quyết định gỡ bỏ toàn bộ các hạn chế chống dịch từ giữa tháng 7/2021. Trong số các kịch bản về dịch Covid-19 trong mùa Đông này tại Anh, một số chuyên gia lo ngại nước Anh có thể sẽ ghi nhận con số nhiễm 100.000 ca/ngày hoặc thậm chí cao hơn trong mùa Đông.

(Theo: Quang Dũng/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-cao-nhat-trong-7-thang-anh-lo-ngai-covid-19-bung-phat-tro-lai-899151.vov