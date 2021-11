Số ca mắc trong khu phong tỏa tiếp tục ở mức cao

Ngày 10/11/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 5.139 mẫu (2.760 mẫu đơn, 2.379 mẫu gộp) cho 23.831 người và test nhanh 4.737 mẫu (3.790 mẫu đơn, 947 gộp) cho 5.696 người. Kết quả xét nghiệm, ghi nhận 274 ca mắc mới.

– 20 ca về từ vùng dịch: 20 ca.

– 74 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 2 ca trong cơ sở điều trị.

– 150 ca trong khu phong tỏa.

– 28 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 28 ca mắc trong cộng đồng:

+ TP.Cao Lãnh: 12 ca. Trong đó, 1 ca khóm 3, phường 1; 1 ca khóm 4, phường 3; 1 ca khóm 1, phường 4; 2 ca khóm 2, phường 6; 3 ca khóm 5, phường 11; 2 ca ấp Hòa Khánh, 1 ca ấp Hòa Hưng, xã Hòa An; 1 ca ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông.

+ Huyện Cao Lãnh: 6 ca. Trong đó, 1 ca ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; 1 ca ấp Nguyễn Cử, 1 ca ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ; 1 ca ấp 1, xã Tân Nghĩa; 1 ca ấp An Định, xã An Bình; 1 ca khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ.

+ TP.Sa Đéc: 2 ca, ở khóm Tân Thuận, phường An Hòa.

+ Huyện Lai Vung: 2 ca. Trong đó, 1 ca ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; 1 ca ấp Tân Phú, xã Tân Phước.

+ Huyện Tháp Mười: 2 ca. Trong đó, 1 ca ấp Mỹ Phú C, xã Mỹ An; 1 ca ấp 1, xã Đốc Binh Kiều.

+ Huyện Châu Thành: 1 ca, ở ấp Phú Cường, xã Phú Hựu.

+ Huyện Tam Nông: 1 ca, ở ấp An Thịnh, xã An Long.

+ TP.Hồng Ngự: 1 ca, ở khóm An Lợi, phường An Lộc.

+ Huyện Tân Hồng: 1 ca, ở ấp 3, xã Tân Thành B.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 11.849. Trong đó có 2.148 ca đang điều trị. Số bệnh nhân nặng là 22 ca, rất nặng là 9 ca.

Về tiến độ tiêm vắc xin, đến ngày 10/11/2021, toàn tỉnh đã tiêm được 1.680.603 liều (tiêm mũi 1: 1.010.173 liều, đạt 74,42% dân số (18 tuổi trở lên); tiêm mũi 2: 670.430 liều, đạt 49,39%.

Về phân loại cấp độ dịch cấp xã, toàn tỉnh có 14/143 xã, phường, thị trấn ở cấp 3 (nguy cơ cao), 6 xã, phường, thị trấn ở cấp 4 (nguy cơ cao).

