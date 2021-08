Singapore tìm ra hỗn hợp thuốc chống được biến thể Delta

Hỗn hợp thuốc điều trị COVID-19 mà các nhà nghiên cứu Singapore sử dụng cũng đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn trong chống biến thể Delta và Beta, theo Straits Times. Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Dean Ho – Giám đốc Viện Y học Kỹ thuật số Đại học Quốc gia Singapore – đứng đầu sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và thử nghiệm virus sống để tạo ra sự kết hợp tối ưu giữa các loại thuốc với liều lượng chính xác trong điều trị COVID-19. Nhóm nghiên cứu đã hợp tác với Phòng thí nghiệm Quốc gia DSO để thiết lập nền tảng này vào tháng 4 năm ngoái. Nền tảng IDentif.AI đã xác định một số sự kết hợp như thuốc kháng virus Remdesivir cùng với Lopinavir và Ritonavir – những loại thuốc dùng để điều trị bệnh nhân HIV. Dù phát huy hiệu quả nhưng không phải tất cả các loại thuốc đều có thể sử dụng ngay hoặc dễ sử dụng. Ví dụ, Remdesivir cần tiêm tĩnh mạch nên khó áp dụng trong cộng đồng. Do đó, nghiên cứu tập trung vào các loại thuốc sẵn có có thể sử dụng qua đường uống. Một trong những sự kết hợp kết quả là bộ đôi năng động bao gồm Molnupiravir – thuốc kháng virus mới của Merck và Ridgeback Biotherapy kết hợp với Baricitinib – một loại thuốc chống viêm. Theo Straits Times, có tổng cộng 12 loại thuốc – bao gồm một loạt loại thuốc kháng virus và thuốc điều trị ung thư – đã được thử nghiệm và sắp xếp theo hiệu quả ức chế virus SARS-CoV-2. Trong vòng 3 tuần, nhóm nghiên cứu đã xác định được sự kết hợp Molnupiravir-Baricitinib cho tiềm năng điều trị. Tuy nhiên, Tiến sĩ Louis Chai, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Bộ phận Bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, cảnh báo, vẫn chưa có dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy sự kết hợp thuốc có hiệu quả trong tất cả các giai đoạn của bệnh COVID-19. Tiến sĩ Conrad Chan, giám đốc phòng thí nghiệm Công nghệ Phân tử Ứng dụng tại Viện Nghiên cứu Y tế & Môi trường Quốc phòng thuộc DSO, cho biết bản thân Molnupiravir có hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2 cũng như các biến thể Beta và Delta. Do đó, thuốc này là một ứng cử viên nòng cốt để từ đó kết hợp thêm với các loại khác. Giáo sư Ho cho hay, nhóm của ông đang hướng tới tiến hành các thử nghiệm lâm sàng cho Molnupiravir và các loại thuốc kết hợp với thuốc này trên bệnh nhân COVID-19.

Theo: laodong.vn

