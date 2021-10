Séc và Slovakia thắt chặt một số hạn chế nhập cảnh

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, Cộng hòa Séc và Slovakia đã bổ sung các quy định hạn chế nhập cảnh cho các quốc gia đến từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo báo cáo, từ ngày 18/10, công dân ở một số quốc gia như Phần Lan, Hungary và Luxembourg chưa được tiêm phòng vaccine khi nhập cảnh vào Cộng hòa Séc sẽ phải tuân theo các quy tắc kiểm dịch bắt buộc vì những quốc gia này đã được xếp vào danh sách đỏ, nghĩa là nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ lấy nhiễm cao.

Ngoài ra, theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế Cộng hòa Séc, du khách đến từ các quốc gia nằm trong nhóm màu đỏ và đỏ sẫm có nghĩa vụ xuất trình kết quả âm tính xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên và trải qua 14 ngày. Tuy nhiên, thời gian cách ly có thể được giảm xuống nếu khách du lịch chứng minh âm tính với Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 14 trong khoảng thời gian lưu trú.

Hiện tại, danh mục màu đỏ bao gồm 11 quốc gia như Phần Lan, Luxembourg, Slovakia, Hungary, Đức, Áo, Hy Lạp… và mức đỏ đậm (mức nguy cơ cao nhất) là Latvia, Romania, Estonia, Lithuania và Slovenia.

Cộng hòa Séc và Slovakia thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với công dân chưa được tiêm chủng đầy đủ đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao (Ảnh minh họa, nguồn expats.cz)

Ngoài ra, các nhà chức trách ở Cộng hòa Séc nhấn mạnh rằng các quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt sẽ không áp dụng cho những người có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ Covid-19 các mũi tiêm những loại vaccine được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu cấp phép (Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Janssen). Bên cạnh đó, những người nhập cảnh chứng minh đã khỏi bệnh do Covid-19 ít nhất 30 ngày trước khi đến Séc cũng được phép nhập cảnh không thực hiện các quy tắc kiểm dịch.

Giống như nhiều quốc gia khác, Slovakia cũng đang phải vật lộn với tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao đột biến kể từ khi xuất hiện đại dịch. Trong vài tuần trở lại đây, số ca nhiễm mới các biến thể virus đang liên tục gia tăng nhanh chóng. Báo cáo cơ quan chức năng cho biết trong 24h qua, quốc gia chỉ hơn 5 triệu dân này đã ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm mới trong đó có 19 ca tử vong.

Bên cạnh việc thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với công dân chưa được tiêm chủng đầy đủ đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao, để triển khai các biện pháp khôi phục nền kinh tế đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, chính phủ Slovakia đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ các vùng lãnh thổ được coi là an toàn dựa trên tình hình dịch tễ của mỗi nước. Việc cập nhật danh sách các quốc gia an toàn này sẽ được thực hiện thường xuyên trên trang chính thống của cơ quan y tế.

Bên canh đó, du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ thực hiện ít quy định hơn so với những người không tiêm phòng. Theo thông báo mới đây của Bộ Nội vụ Slovakia, những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh sẽ chỉ xuất trình giấy chứng nhận Covid-19 của EU hoặc các giấy tờ chứng minh họ đã hoàn tất quá trình tiêm chủng.

(Theo: Hải Đăng/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/sec-va-slovakia-that-chat-mot-so-han-che-nhap-canh-898674.vov