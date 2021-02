Séc kiện Ba Lan vì mỏ than Turow

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Tomas Petricek cho biết, ông đã mất nhiều ngày để cố gắng giải quyết tranh chấp mà không cần sự can thiệp của pháp luật.

Bộ Ngoại giao Séc hôm 22/2 cho biết, Chính phủ nước này đã thông qua đề xuất của Bộ Môi trường và Bộ Ngoại giao Séc về việc kiện Ba Lan vì đã mở rộng khai thác mỏ than Turow trong khu vực biên giới hai nước, khiến cuộc sống của những người dân tại khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đơn kiện sẽ được phía Séc trình lên Tòa án Công lý của EU vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới. Theo đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Môi trường Séc sẽ yêu cầu công ty khai thác của Ba Lan phải dừng việc mở rộng mỏ vì đã khiến không khí và nguồn nước tại khu vực này bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những công dân Séc đang sinh sống tại đây.



Một tổ hợp nhà máy nhiệt điện sử dụng dụng than từ mỏ Turow của Ba Lan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Tomas Petricek cho biết, ông đã mất nhiều ngày để cố gắng giải quyết tranh chấp mà không cần sự can thiệp của pháp luật. Tuy nhiên, cuộc đàm phán song phương giữa các Bộ trưởng của hai bên vào đầu tháng này đã không đạt được kết quả tích cực nào. Do đó, trong khi chờ Tòa án Công lý của EU đưa ra phán quyết cuối cùng, Séc sẽ đệ trình một kiến nghị đình chỉ hoạt động tạm thời đối với mỏ than này và hy vọng sẽ được tòa án chấp thuận. Đây cũng là vụ kiện pháp lý đầu tiên trong lịch sử EU mà một quốc gia thành viên kiện một quốc gia thành viên khác vì lý do môi trường.

Turow là một mỏ than non nằm trong khu vực ngay sát biên giới Séc và Đức của Ba Lan và cũng là nguồn cung cấp than chủ yếu cho nhà máy điện tại địa phương. Vào năm ngoái, nhằm đảm bảo duy trì công suất điện cho nhà máy điện này, Ba Lan đã cho phép tập đoàn điện lực nhà nước PGE được mở rộng phạm vi khai thác lên 30 km2 và ở độ sâu tới 330 mét. Thời gian khai thác cũng được kéo dài đến năm 2050.

