Sau vụ gấu tấn công người: Tỉnh Quảng Nam cảnh báo khu vực nguy hiểm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các địa phương tăng cường việc tuyên truyền người dân hạn chế tối đa việc qua lại khu vực người bị động vật tấn công; Nghiêm cấm việc săn, bắt, giết động vật rừng trái phép.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 19/11, anh Hồ Văn Hội (44 tuổi, ở làng Long Héc, thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) lên thăm vườn sâm Ngọc Linh bị gấu rừng tấn công bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My và tiếp tục chuyển lên tuyến trên. Hiện nạn nhân vẫn còn thở bằng máy, bệnh tình rất nặng do đa chấn thương.

Theo người dân địa phương, cá thể gấu này thường xuất hiện ở khu vực xã Trà Cang giáp ranh xã Trà Linh. Đây là rừng nguyên sinh, nơi người dân trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng.



Người đàn ông ở Quảng Nam được sơ cấp cứu sau khi bị gấu rừng tấn công.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung cứu chữa nạn nhân, giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương tìm hiểu sự việc cũng như có hướng đề xuất liên quan đến cá thể gấu rừng này. Trước mắt, chính quyền địa phương cần tổ chức cảnh báo người dân tránh xa những khu vực gấu hay xuất hiện; Nghiêm cấm săn bắn gấu và động vật hoang dã.

“Tỉnh Quảng Nam còn nhiều rừng nguyên sinh, động vật hoang dã còn, chúng tôi chỉ đạo tuyên truyền người dân để có dự phòng khi đi lên rừng hoặc đi làm rẫy. Chúng ta không nên xâm hại động vật hoang dã, không tranh chấp mà phải bảo vệ nó”, ông Bửu thông tin.

