Sau khi phản ánh, gần 200.000 trường hợp khó khăn ở Bình Dương được chi hỗ trợ

Hôm nay (21/10), UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát và chi hỗ trợ bổ sung cho gần 200.000 trường hợp người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ chính sách của tỉnh.

Đợt dịch lần thứ 4 này, Bình Dương là “điểm nóng” với số ca mắc COVID-19 đứng thứ 2 cả nước. Để dập dịch, Bình Dương liên tục thực hiện giãn cách xã hội, dừng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập, đặc biệt là người lao động nhập cư.

Chia sẻ khó khăn với người lao động, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 06/8/2021 về việc “Hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ” với mức chi 300.000 đồng/người; UBND tỉnh Bình Dương cũng ban hành Quyết định số 12 ngày 14/8/2021 về việc “Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” với mức 500.000 đồng/người. Thời gian áp dụng chi hỗ trợ trong tháng 8/2021.

Đến ngày 31/8, hơn 1,3 triệu trường hợp được chi hỗ trợ từ hai gói chính sách của tỉnh Bình Dương, với tổng số tiền 1.050 tỷ đồng. Lúc này, các địa phương cũng thông báo ngưng chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 04 và Quyết định số 12. Sau đó, rất nhiều người phản ánh lên đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương hoặc qua mạng xã hội về việc chưa được nhận hỗ trợ. Từ phản ánh đó, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương gia hạn thời gian và tiếp tục rà soát để chi hỗ trợ cho người lao động.



Người lao động nhận gói chính sách hỗ trợ của tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP.HCM)

Các địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách thêm gần 101.300 trường hợp chưa được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 12 và 97.700 trường hợp theo Nghị quyết 04; trong đó nhiều nhất tại thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Sau khi rà soát, đến nay, thành phố Thuận An đã chi xong cho các đối tượng, còn thành phố Dĩ An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên đang tiếp tục triển khai.

Đáng chú ý, qua đợt rà soát việc chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 04 và Quyết định số 12, các địa phương phát sinh việc chi hỗ trợ trùng và buộc phải thu hồi gần 22.900 trường hợp, trong đó thị xã Tân Uyên là 22.000 trường hợp.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã nhắc nhở các địa phương để xảy ra việc chi sót, chi trùng hỗ trợ cho người lao động. Bởi việc chậm, bỏ sót chi trả các chính sách an sinh thời gian qua khiến người lao động không nhận được hỗ trợ kịp thời trong lúc gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương phải nhanh chóng khắc phục, không để bỏ sót trường hợp người dân khó khăn cần được hỗ trợ. Đối với Sở Y tế tỉnh Bình Dương phải phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành thủ tục hồ sơ cho các đối tượng công nhân lao động là F0 để chi hỗ trợ trong thời gian tới theo quy định.

