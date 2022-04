Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay có thời gian kéo dài 4 ngày. Dự kiến khách du lịch đến địa phương sẽ tăng. Để đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch, lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo triển khai các phương án sẵn sàng đón du khách.

Tại bãi tắm cồn xã Long Khánh A, địa phương đã cho giăng phao giới hạn an toàn, tổ chức loa tuyên truyền an ninh trật tự, an toàn đuối nước. Công tác vệ sinh môi trường cũng được chú ý. Các chủ kinh doanh cũng được nhắc nhở về việc niêm yết giá bán và các dịch vụ đi kèm.

Ngoài bãi tắm cồn Long Khánh, huyện Hồng Ngự còn có các khu, điểm du lịch khác đáng chú ý như: Vườn nho Ba Tuấn, khu du lịch Tiên Định, làng nghề dệt choàng… Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành hỗ trợ địa phương, thành lập tổ tuần tra xuyên suốt tại bãi tắm cả đường bộ và đường thủy đảm bảo ANTT, môi trường và cứu hộ cứu nạn đề phòng đuối nước. Cho các chủ bến khách ngang sông ký cam kết thu tiền phí theo quy định.

Minh Hồ/THĐT