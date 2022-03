Sa Đéc vào xuân

Cái se lạnh của mùa đông đã đi qua, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng và đây cũng là thời điểm người người nhà nhà tưng bừng chào đón tết cổ truyền của dân tộc. Những con đường ngõ phố Sa Đéc nhộn nhịp hẳn ra, những cành hoa đua nhau khoe sắc tô điểm thêm vẻ đẹp muôn màu của con phố trong những ngày xuân về tết đến như hứa hẹn một cái tết nhâm dần 2022 với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc . Tiếng cười nói xôn xao của dòng người vui xuân trên phố hòa với muôn sắc hoa rực rỡ như mang hơi thở của mùa xuân tràn ngập phố vườn và tất nhiên mọi người sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp cùng mùa xuân mới khi tranh thủ cho mình những bức ảnh tuyệt đẹp bên những khóm hoa, những chiếc lồng đèn đầy màu sắc được trang hoàng lộng lẫy.

Những nụ cười trên môi em thơ rốp thêm ram màu sinh động tươi tắn trong ánh nắng tran hòa của mùa xuân mới. Đường phố quanh công viên bỗng chốc trở thành phiên chợ xuân trong những ngày giáp tết làm bật lên bức tranh sinh động thể hiện một Sa Đéc Phố và Hoa. Phiên chợ ngày xuân bao giờ cũng náo nhiệt bởi sau một năm lao động vất vả thì người người nhà nhà mong muốn được mua sắm để trang hoàn trong gia đình và cầu mong một cái tết ấm áp hơn đầy đủ hơn. TẾT không chỉ mang ý nghĩa tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới mà con mang đậm nét tâm linh tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên người dân thường đến chùa để cầu phúc cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người dân quê tôi đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện mà đó còn là khoảnh khắc để hòa mình vào chốn tâm linh bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh

.

Chúng ta hãy để mọi việc buồn phiền của năm cũ qua đi cùng hân hoan chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 với những niềm tin và hy vọng mới mong một năm mới với nhiều thành công trên các lĩnh vực. NGƯỜI NGƯỜI NHÀ NHÀ CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG BÌNH AN ẤM NO VÀ HẠNH PHÚC Nguyễn Phước Hậu (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp)