Sa Đéc: Người dân tìm trả lại chiếc ví nhặt được chứa nhiều tài sản

Công an thành phố Sa Đéc vừa tổ chức trao trả chiếc ví cho chủ nhân. Bên trong có hơn 3 triệu đồng, 1 đôi bông tai cùng nhiều giấy tờ khác. Số tài sản này do ông Dương Minh Hùng, sinh năm 1962, ngụ khóm 2, phường 2, Tp Sa Đéc nhặt được và mang đến trình báo công an.

Trước đó, vào khoảng 08 giờ 10 phút, ngày 15/1 khi đang đi giao cây mai kiểng trên đoạn đường Đình, thuộc xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, ông Hùng nhặt được chiếc ví, thấy bên trong có nhiều tài sản nên đã nhanh chóng mang đến công an phường 2, thành phố Sa Đéc trình báo. Thông qua giấy tờ tùy thân trong ví, công an đã mời người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh năm 1996, ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, Tp. Sa Đéc và tiến hành trao trả lại trước sự chứng kiến của ông Hùng.

Hành động của ông Dương Minh Hùng, một lần nữa lan tỏa giúp việc tử tế.