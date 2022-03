Rút kinh nghiệm phiên tòa xét xử trực tuyến

Từ đầu tháng 3/2022, tại tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức được 5 phiên tòa trực tuyến (4 phiên tòa hình sự, 1 phiên tòa hành chính). Sáng ngày 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm xét xử từ các phiên tòa trực tuyến.

Trong 5 phiên tòa trực tuyến đã thực hiện, có 4 phiên tòa do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức, 1 phiên do Tòa án nhân dân huyện Tam Nông tổ chức. Đánh giá từ các phiên tòa cho thấy, đã phát huy được những mặt lợi ích là vẫn tổ chức xét xử được trong tình hình dịch bệnh; đương sự đi dự phiên tòa tiết kiệm về thời gian, chi phí, khoảng cách đi lại. Tuy vậy, do mới thực hiện nên tòa án các cấp vẫn gặp một số lung túng nhất định. Trong đó có việc phải lựa chọn vụ án phù hợp với điều kiện xét xử theo hình thức trực tuyến, cán bộ kỹ thuật là thư ký kiêm nhiệm không có chuyên môn về công nghệ thông tin; đường truyền đôi lúc thiếu ổn định; máy móc, cơ cở vật chất còn thiếu, nhiều cơ quan không có phòng xét xử trực tuyến riêng phải trưng dụng phòng lấy lời khai.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Trung Tuấn – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị, các cấp ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính tỉnh, Viện Kiểm sát, Công an, Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông tăng cường quan tâm, hỗ trợ tòa án hai cấp thực hiện tốt nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Sắp tới, Tòa án tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để trang bị máy móc, thiết bị phục vụ phiên tòa trực tuyến.

Thu Trang/THĐT