Ra mắt hội quán của người nuôi thủy sản An Phong, Thanh Bình

Huyện Thanh Bình vừa có thêm hội quán thứ 13 trên địa bàn, đó là An Ngư Hội quán ở xã An Phong.

Hội quán An Ngư vừa được ra mắt chiều ngày 08/7. An Ngư Hội quán được đặt tại ấp Ba, xã An Phong, hiện có 18 thành viên.

An Ngư Hội quán ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hiện các thành viên chủ yếu nuôi cá chép giòn, cá lăng nha, cá nheo, cá trắm đen. Các thành viên đồng thời có chung mong muốn nuôi cá theo hướng an toàn sinh học (đề án của địa phương). Đồng thời, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và xúc tiến liên kết tiêu thụ nông sản; cổ vũ, động viên và hỗ trợ các thành viên là nông dân trẻ khởi nghiệp và lập nghiệp.

Kim Thủy/THĐT