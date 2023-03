Sáng nay, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện quý I/2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp cần so sánh khó khăn của đầu năm 2022 và đầu năm 2023 đối với công tác đầu tư công để có những giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt hơn. Tập trung phân khai vốn, rà soát, phân loại công trình để xác định tình hình, sớm triển khai thi công. Phải cam kết hành động và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao, nhất là các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các cấp, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề xuất, khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng để góp phần thúc đẩy các công trình đầu tư công.

Về cát san lấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn trước mắt. Kịp thời có giải pháp cung ứng cát cho các công trình. UBND tỉnh sẽ tiếp tục có giải pháp về cát san lấp trong thời gian tới, trong đó có phương án tìm vật liệu thay thế, tận dụng nguồn đất nạo vét.

Trong năm 2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là gần 5.370 tỷ đồng, đạt hơn 89% so với kế hoạch, cao hơn 12,45% so với cùng kỳ. 2022 cũng là năm có tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất kể từ năm 2016 và đạt 90,35% so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao.

Duy Anh/THĐT