Quyết ngăn chặn lây lan các ổ dịch ở huyện Châu Thành

Trưa nay, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành, nơi đã ghi nhận 46 ca mắc Covid-19,tính đến sáng ngày 3/7.

Ngoài ổ dịch tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Châu Thành, địa phương phát hiện thêm các ổ dịch mới tại xã An Hiệp, An Nhơn và Tân Nhuận Đông. Mặc dù đã được 10 sinh viên Trường CĐ Y tế Đồng Tháp đến chi viện nhưng công tác điều tra truy vết vẫn còn nhiều khó khăn do các ca F1 liên tục tăng lên và còn đang ở trong cộng đồng.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận phương án bổ sung các mẫu test nhanh kháng nguyên và chi viện thêm nhân lực cho huyện. Về công tác điều trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu những trường hợp không có triệu chứng sẽ chuyển đến bệnh viện dã chiến ở thành phố Sa Đéc, những trường hợp nặng hơn đưa đến Bệnh viện Phổi, ở huyện Cao Lãnh. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng đã phân công một lãnh đạo Sở và một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho huyện Châu Thành.

Từ kinh nghiệm ở Xí Nghiệp May 6 (TP.Sa Đéc), ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu huyện Châu Thành cần mạnh mẽ và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, xí nghiệp. Chuẩn bị khu vực cách ly ngay trong cơ sở sản xuất khi cần thiết. Doanh nghiệp nào vừa bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch thì doanh nghiệp được phép vừa cách ly, vừa sản xuất, trường hợp không đảm bảo thì yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Duy Anh/THĐT