Quý I/2021: Giá trị xuất, nhập khẩu tăng trưởng tương đối cao

Cùng với cả nước, Đồng Tháp cũng đang tích cực thực hiện mục tiêu kép, phát triển kinh tế giữa bối cảnh phòng chống dịch. Trong quí I/2021, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Đồng Tháp vẫn là các mặt hàng quen thuộc như: Thủy sản chế biến, gạo, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm may; nhập khẩu chủ yếu vẫn là xăng dầu và nguyên phụ liệu sản xuất tân dược, nguyên liệu chế biến thức ăn thủy sản. So với cùng kỳ năm 2020, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của tỉnh đều có mức tăng trưởng tương đối cao. Đó là số liệu đánh giá mới đây của Cục thống kê tỉnh.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu quí I đạt hơn 283 triệu USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là do sự tăng trưởng của nhóm hàng thủy sản và gạo. Trong đó, nhóm hàng thủy sản có giá trị xuất khẩu tăng gần 10% về giá trị và tăng 35,6% về sản lượng. Các thị trường truyền thống như: Asean, Trung Quốc, Châu Phi v.v. đều có những tín hiệu lạc quan.

Ngành hàng gạo có giá trị xuất khẩu tăng hơn 83% về giá trị và tăng gần 42% về sản lượng. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến chất lượng đầu vào, từ đó đòi hỏi nông dân phải tuân thủ các quy trình sản xuất lúa, gạo do ngành nông nghiệp đưa ra để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng hạt gạo xuất khẩu lẫn tiêu dùng trong nước.

03 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh ước đạt 89 triệu USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chính làm cho kim ngạch nhập khẩu quí I/2021 tăng so với cùng kỳ là do các doanh nghiệp chuẩn bị vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất cũng như tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền./.