Phường 11, TP.Cao Lãnh nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 18/8, Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự phường 11, TP.Cao Lãnh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến dự.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường tiếp nhận 162 tin báo do người dân cung cấp. Qua đó giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá, xử lý 8 vụ, bắt 15 đối tượng phạm pháp về trộm cấp tài sản, ma túy, đánh bạc. Hiện trên địa bàn phường duy trì hoạt động của 10 mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Có 2 mô hình được thành lập mới là mô hình lắp đặt ổ khóa bên trong phòng chống trộm cắp tài sản và mô hình cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng chung tay đồng hành với tổ nhân dân tự quản.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn dân. Tập trung vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể.

Dịp này, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố tặng quà lưu niệm động viên Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự phường 11.

Trước đó, phường tổ chức các trò chơi dân gian, để người dân địa phương cùng tham gia.

Như Phương/THĐT