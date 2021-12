Phụ nữ công an Đồng Tháp với nhiều hoạt động vì nhân dân phục vụ

Năm 2021, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, phụ nữ công an các cấp đã đặc biệt quan tâm tổ chức các chương trình, hoạt động thiện nguyện.

Tiêu biểu như Hội phụ nữ Xây dựng lực lượng trực thuộc Công an tỉnh tổ chức, vận động 100% hội viên tham gia mô hình “Tổ tiết kiệm tương thân tương ái”. Hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp ít nhất 100.000 đồng. Tổng số tiền tiết kiệm gần 130 triệu đồng, đã có 8 lượt hội viên vay vốn để giải quyết khó khăn đột xuất. Hay như việc tham gia thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; đóng góp xây dựng “Mái ấm tình đồng đội”. Những căn nhà được xây dựng từ sự đóng góp của từng hội viên phụ nữ công an không chỉ mang lại chỗ ở ổn định cho hội viên có hoàn cảnh hết sức khó khăn mà còn tiếp thêm động lực phấn đấu, niềm tin yêu trong cuộc sống đối với mỗi hội viên.

Trong giai đoạn dịch bịch Covid-19 bùng phát, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Phụ nữ Đất Sen hồng – Chung tay phòng, chống dịch Covid – 19” hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Đơn cử như tặng 1.000 khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm cho 2 khu cách ly tập trung. Tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ của hội và một số đơn vị trong Công an tỉnh giúp nông dân huyện Tam Nông, Châu Thành, Cao Lãnh tiêu thụ và kết nối tiêu thụ gần 3 tấn nông sản. Vận động ủng hộ, tiêu thụ 100kg vải thiều, giúp nhân dân Bắc Giang vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh v.v.

Cũng trong lực lượng phụ nữ công an Đồng Tháp, đã có nhiều gương điển hình với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, xây dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Đơn cử là Trung úy Nguyễn Thị Bảo Trâm – Cán bộ Công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Trung úy Trâm đã vận động bạn bè, người thân quyên góp được 64.200.000 đồng cùng một số nhu yếu phẩm (quần áo, gạo, mì, sữa, rau củ) gửi tặng đến gia đình một trẻ ở ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ đang bệnh nặng, không điều kiện chữa trị. Đây là trường hợp mang bệnh hiểm nghèo vô cùng khó khăn, bé chỉ mới một tuổi, không có hậu môn. Gia đình bé thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm phụ hồ nuôi 4 người con, bé là con út. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình và nhằm giúp đỡ để bé sớm có điều kiện phẫu thuật, Trung úy Nguyễn Thị Bảo Trâm đã kêu gọi bạn bè, người thân quyên góp.

Đã có rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực trong lực lượng công an Đồng Tháp thời gian qua, nhất là giai đoạn phòng chống dịch bệnh khó khăn. Lúc là phong trào được phát động trong tập thể lực lượng, lúc là việc làm mang tính cá nhân. Tất cả đều thể hiện tinh thần phục vụ vì sự bình yên của nhân dân và vì tinh thần chia sẻ, đồng cảm với những lúc khó khăn của nhân dân.

CTV Đoàn Diểu/THĐT